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МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Норильского никеля" в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ был сохранен Fitch на уровне "F3".

"Подтверждение отражает ожидание Fitch того, что валовый леверидж "Норникеля" по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) останется ниже триггера в 2,5x для негативного рейтингового действия, несмотря на постепенное увеличение… к 2023 году с 1,6х в 2019 году из-за роста капзатрат, высоких дивидендов и прогнозируемой умеренной цены на палладий", — объясняет агентство в своем релизе.

Рейтинг учитывает сильный бизнес-профиль компании, который отражает ее масштаб и лидирующее положение по низкому уровню затрат на рынке никеля, меди, палладия и платины. Fitch также учло риски операционной среды и специфические риски управления, отмечается в релизе.

Аналитики агентства полагают, что компания продолжит реализацию проектов в рамках долгосрочной стратегии, направленной на рост производства никеля, меди и палладия к 2030 году.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. В 2019 году компания увеличила выпуск никеля на 5% — до 228,7 тысячи тонн. Производство палладия составило 2,9 миллиона унций (+7%).