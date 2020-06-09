МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) для компании Evraz plc на уровне "BB+" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Агентство также сохранило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "BB+", краткосрочный — на отметке "B".

"Сохранение рейтинга и стабильный прогноз отражают то, что руководство Evraz решило… сократить капитальные затраты, и наше ожидание того, что компания пересмотрит будущие дивиденды… в условиях неопределенности на фоне пандемии коронавируса", — объясняет свое решение агентство.

Аналитики агентства полагают, что прибыль компании будет заметно ниже в текущем году, главным образом из-за более низких цен на сталь. Прогноз Fitch указывает на то, что меры, принятые компанией в ответ на рыночный спад, должны помочь в том, чтобы поддерживать в целом нейтральный свободный денежный поток (FCF) в течение следующих трех лет.

Агентство также ожидает, что чистый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) компании составит около 2,5x в 2020 году и будет ниже 2,0x с 2021 года.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2019 году Evraz увеличил выпуск стали на 6%, до 13,8 миллиона тонн.