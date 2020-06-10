МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером перешла к уверенному росту после оглашения Федеральной резервной системой (ФРС) США решения сохранить базовую ставку на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,73%, или на 122,15 доллара — до 1734,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,57% — до 18,073 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 1,45 доллара или на 0,08%, до 1720,45 доллара за унцию, а серебро – на 0,16%, до 17,765 доллара.

ФРС по итогам заседания 9-10 июня ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также ожидает сохранения ставки на таком уровне до 2022 года. Кроме того, регулятор ухудшил свои прогнозы по росту ВВП, безработице и инфляции в 2020 году. Следующее заседание запланировано на 28-29 июля.