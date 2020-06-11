МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Алросы" на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

"Подтверждение отражает мнение Fitch о том, что "Алроса" предприняла необходимые шаги для того, чтобы справиться с резким падением спроса на рынке алмазов из-за пандемии COVID-19… поэтому мы прогнозируем, что несмотря на временную слабость рынка… "Алроса" сможет генерировать свободный денежный поток (FCF)", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch полагает, что рынок алмазов полностью восстановится до 2022 года, что приведет к росту показателей левериджа компании в 2020-2021 годах.

Кроме того, агентство отмечает, что "Алроса" может смягчить последствия уязвимости алмазного рынка возможностью уменьшить капитальные затраты, посредством гибкости дивидендной политики и благодаря высокой доле долгосрочных контрактов.

Агентство прогнозирует, что валовый леверидж компании по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) достигнет 3,2х в этом году. Fitch также ожидает, что продажи "Алросы" восстановятся до уровня, который был до пандемии, за период до 2022 года.