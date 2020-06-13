ЯКУТСК, 13 июн /ПРАЙМ/. Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.

В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности. Суд приговорил каждого к двум с половиной годам колонии.

Николаев отметил, что трубка "Мир" разрабатывается уже 65 лет, и на протяжении всего этого времени жители Мирного спокойно жили рядом с карьером.

"Мы знаем, что различными службами Мирнинского ГОКа, институтом "Якутнипроалмаз" и другими специалистами ведется целая серия различных мониторингов за состоянием карьера "Мир". В случае, если бы что-то угрожало здоровью людей, за такое время экологи подняли бы этот вопрос", — сказал Николаев.

Он добавил, что характерной природной особенностью воды комплекса является наличие в ней растворенного сероводорода, природного газа, имеющего неприятный запах, но не вредного в низкой концентрации. "Иногда в городе при сильном ветре может присутствовать запах сероводорода — это нормальная химическая реакция, когда подземные воды Метегеро-Ичерского горизонта взаимодействуют с кислородом", — пояснил Николаев.

Он уточнил, что "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе Мирного. "В 2019 году было проведено 225 исследований в пяти точках. Все результаты показали концентрацию сероводорода ниже предельно допустимой концентрации в 1,6-2 раза", — заключил он.

Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта 65 лет назад — 13 июня 1955 года. Карьер, расположенный в городе Мирный в Якутии, считается одним из самых крупных в мире.