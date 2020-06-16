МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Спрос россиян на инвестиционные монеты на фоне коронавируса и повышенной волатильности на мировых финансовых рынках подскочил в разы, об этом РИА Новости рассказали в крупнейших банках страны.

Такие монеты могут быть очень интересным активом, особенно для начинающего инвестора: вложения не требуют особых знаний, а стоимость следует за котировками металла, из которых они изготовлены.

Это может быть выгодно, как в ситуации последних месяцев, когда котировки золота значительно прибавили на мировом рынке. И, по данным банков, некоторые золотые монеты за последние полгода подорожали на четверть.

"В марте-мае текущего года (период самоизоляции и значительной волатильности финансовых рынков) спрос на золотые инвестиционные монеты со стороны клиентов Сбербанка в три-четыре раза превысил среднемесячные показатели прошлого года", — в частности, рассказали в этой кредитной организации.

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

Рассматривая монеты как ценный актив, важно различать инвестиционные и памятные монеты. Первые изготавливаются только из драгоценных металлов, поскольку их главное назначение — служить средством для сохранения и приумножения капитала. Чеканка же памятных монет приурочена к какому-то событию, они могут быть посвящены знаменитым личностям и памятным местам. В отличие от инвестиционных, памятные монеты могут изготавливаться из обычных, недрагоценных металлов и их сплавов.

Как пояснили в Сбербанке, в стоимость памятных монет помимо цены металла заложена, как правило, довольно существенная производственная наценка, обусловленная технологическими особенностями производства зеркальных поверхностей, дополнительных вставок, деталями дизайна. И в случае памятных монет рост цены металла не всегда может перекрыть стоимость производственной наценки.

Таким образом, заработать на памятных монетах можно только за счет роста коллекционной стоимости, что определяется гораздо более сложными механизмами, нежели стоимость металла на рынке. По данным крупнейшего российского банка, если спрос на инвестиционные монеты в условиях самоизоляции растет, то на памятные, наоборот, снижается, поскольку их в большинстве случаев покупают в качестве подарка или как предмет коллекционирования.

"При этом мы ожидаем восстановления интереса наших розничных клиентов к подарочным монетам в третьем-четвертом квартале 2020 года и соответствующим образом адаптируем продуктовое предложение банка, в том числе расширяя линейку монет в самом доступном ценовом сегменте, до 3-4 тысяч рублей", — отметили в Сбербанке.

ЗОЛОТОЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Традиционно в периоды рыночной неопределенности повышенным спросом среди клиентов банка пользуются золотые инвестиционные монеты Банка России. В настоящее время основная монета в этой категории — золотой "Георгий Победоносец" массой 7,78 грамма, или, как принято говорить среди инвесторов, в четверть унции чистого золота.

Эта монета выпускается значительными тиражами, позволяющими обеспечить растущие потребности клиентов и избежать возможного дефицита в пиковые периоды повышенной волатильности.

"В целом за полтора квартала 2020 года банком было продано количество российских золотых инвестиционных монет "Георгий Победоносец", сопоставимое с годовыми продажами аналогичных монет в 2018-2019 годах", — рассказали в Сбербанке.

Дополнительный интерес клиентов фиксирует здесь и другой крупнейший российский банк — ВТБ. "Мы наблюдаем рост спроса на инвестиционные монеты. Наиболее востребована сейчас среди клиентов ВТБ золотая инвестиционная монета "Георгий Победоносец". Она выпускается на регулярной основе, ее тираж не привязан к памятному событию или дате, а для чеканки используют исключительно золото без каких-либо вставок", — прокомментировали в банке.

Доходность вложений в инвестиционные монеты зависит от цен на драгоценные металлы. Так, год назад цена золотого "победоносца" находилась в диапазоне 21 –24 тысячи рублей, а сейчас это 31 –35 тысяч, рассказали в Россельхозбанке. И по сравнению с прошлым годом спрос клиентов банка на инвестиционные монеты из золота и серебра увеличился более чем в два раза, отметили там.

За последний год в Промсвязьбанке также увидели рост спроса на инвестиционные монеты почти в два раза, причем в период коронавирусных ограничений интерес к ним только вырос.

У клиентов "Уралсиба" в прошлом году был довольно стабильный интерес как к инвестиционным, так и к памятным монетам, в том числе клиентов интересовала подарочная тематика: символ года (крыса), ко дню рождения, свадьбе, рождению ребенка, однако в этом году банк также наблюдает взрывной спрос в первую очередь на инвестиционные монеты. А в марте, когда упала цена на серебро в долларах, начал расти спрос и на этот металл.

Рост спроса на инвестиционные монеты также связан с оттоком вкладов из банков и вход в традиционный, всем известный защитный актив — драгоценные металлы, делают вывод в кредитной организации.

В банке "Возрождение", правда, повышенного спроса на монеты не наблюдают.

СОВЕТЫ ИНВЕСТОРУ

Вложение в монеты имеет ряд преимуществ перед другими инструментами, позволяющими инвестировать в золото, например, такими, как паевые инвестиционные фонды или золотые слитки, отметил замначальника управления — начальник отдела операций с драгметаллами "Открытия" Максим Куртов. Эта обычная кассовая операция в банке, не требующая от клиента каких-то дополнительных финансовых знаний, к тому же покупка монет, в отличие от слитков, не облагается НДС, пояснил он.

Если рассматривать золотые монеты как инструмент инвестиций, то лучше выбирать наиболее ликвидные лоты, которые можно легко продать, в отличие от памятных и коллекционных монет — они могут вырасти в цене больше, но спрос на них бывает ограничен, считает директор дирекции частного капитала Промсвязьбанка Наталья Капинос.

По некоторым монетам можно получить весьма высокую доходность. Например, серебряная монета, посвящённая 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя и выпущенная тиражом всего 500 экземпляров, на текущий момент выросла в цене в четыре раза, отметила руководитель направления отдела комиссионных продуктов МИнБанка Марина Печенкина.

"Начинающим инверторам советую обращать внимание на следующие характеристики монет: тираж памятных монет — чем он меньше, тем ценнее памятная монета, — и год выпуска для инвестиционных монет (монеты поздних годов выпуска обычно имеют лучшее состояние, чем предшественники). К тому же на ликвидность и стоимость как памятных, так и инвестиционных монет влияют вес и номинал — монеты с меньшим весом являются более ликвидными", — заключает Печенкина.