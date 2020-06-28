КРАСНОЯРСК, 28 июн /ПРАЙМ/. Руководство Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, допустила грубое нарушение, сообщает пресс-служба "Норникеля".

Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. По данным ведомства, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проверяют информацию о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура и СК начали проверки.

"28 июня 2020 г. для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица ТОФ отстранены от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "Норникель" начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий.