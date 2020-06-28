КРАСНОЯРСК, 28 июн /ПРАЙМ/. Пруд-отстойник хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, находится на безопасном расстоянии от норильского микрорайона Талнах, сообщает краевой главк МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики. По данным ведомства, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. СК и Росприроднадзор проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура и СК начали проверки.

"По итогам работы представителей профильных ведомств установлено, что пруд-отстойник хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики ОАО "Норильский никель" располагается на безопасном расстоянии от микрорайона Талнах города Норильска (около семи с половиной километров) и около 500 метров от реки Хараелах (впадает в реку Норилку), размеры 1.7 километра на семь километров, площадь поверхности воды около семи квадратных километров, глубина до 20 метров", — говорится в сообщении.