МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. PPF Group продает 12,5 миллиона акций компании Polymetal, составляющих 2,66% капитала золотодобытчика, по цене 15,75 фунта стерлингов за акцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.

Организатором размещения в форме ускоренного сбора заявок выступает Morgan Stanley.

Торги бумагами Polymetal на Лондонской бирже закрылись во вторник на уровне 16,15 фунта стерлингов за акцию.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.