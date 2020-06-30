PPF Group продает 12,5 млн акций компании Polymetal по цене 15,75 фунта - агентство
МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. PPF Group продает 12,5 миллиона акций компании Polymetal, составляющих 2,66% капитала золотодобытчика, по цене 15,75 фунта стерлингов за акцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.
Организатором размещения в форме ускоренного сбора заявок выступает Morgan Stanley.
Торги бумагами Polymetal на Лондонской бирже закрылись во вторник на уровне 16,15 фунта стерлингов за акцию.
Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20200630/831707430.html