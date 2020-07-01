МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером опускается почти на 1,5%, в то время как трейдеры оценивают новости о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,45%, или на 26,15 доллара, до 1774,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,28%, до 18,212 доллара за унцию.

Ранее компании BioNTech и Pfizer сообщили в совместном релизе об успехах в разработке вакцины от коронавируса. Такие новости поддержали склонность трейдеров к риску, что привело к росту фондовых рынков и негативно отразилось на стоимости золота как актива-"убежища". Традиционно золото считается более надежным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков.

Во многом и "золотые медведи" воспользовались этими новостями как поводом для коррекции. Цена на драгметалл поднималась три предыдущие торговые сессии, рост за это время составил более 1,6%, и накануне показатель преодолел психологическую отметку в 1800 долларов.