МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Компания "Металлоинвест" и Загорский трубный завод (ЗТЗ) завершили изучение вопроса о стратегическом партнерстве по развитию "Уральской стали" (входит в "Металлоинвест") и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия и решили продолжить самостоятельное развитие своих активов, говорится в сообщении "Металлоинвеста".

"По итогам глубокой проработки и анализа рыночной конъюнктуры стороны решили продолжить самостоятельное развитие своих активов. "Металлоинвест" подтверждает приверженность долгосрочным партнерским отношениям с ЗТЗ в сфере поставок стальной продукции", — отмечается в сообщении.

В январе "Металлоинвест" сообщал, что ведет переговоры с Загорским трубным заводом о стратегическом партнерстве по развитию "Уральской стали" и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. Заключение сделки, как отмечала компания, будет зависеть от успешного завершения переговоров, проведения процедуры проверки финансово-хозяйственной деятельности "Уральской стали", заключения юридически обязывающей документации и получения необходимых одобрений регулирующих органов. В апреле ЗТЗ обратился в ФАС с ходатайством о приобретении 100% акций "Уральской стали".

"Уральская сталь" находится в Оренбургской области, наряду с Оскольским металлургическим комбинатом и компанией "УралМетКом" входит в металлургический сегмент "Металлоинвеста". Является предприятием полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. К основным видам продукции относятся чугун, непрерывнолитая заготовка и листовой прокат. По итогам 2019 года "Металлоинвест" снизил выпуск стали на 3,7%, до 4,867 миллиона тонн. "Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов.

Загорский трубный завод был построен в Сергиево-Посадском районе Московской области в 2015 году. Инвестиции в проект составили порядка 10 миллиардов рублей. Проектная мощность завода — 500 тысяч тонн труб большого диаметра (ТБД) в год. Предприятие ориентируется на обеспечение нужд нефтегазовой отрасли. В октябре прошлого года ЗТЗ заявил о планах строительства нового завода по производству бесшовных труб мощностью 450-500 тысяч тонн в год.