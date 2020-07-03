МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ростехнадзор потребовал от "Норникеля" конкретных практических мер в промышленной безопасности, план нужно подготовить в недельный срок, говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в релизе, ранее состоялось совещание Ростехнадзора и "Норникеля" под председательством главы ведомства Алексея Алёшина, посвященное вопросам взаимодействия в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов компании.

"С учетом обсуждения, было решено существенно доработать проект соглашения о взаимодействии, наполнив рамочный договор практическими пунктами, и подписать его после представления плана ПАО "Норильский никель" по комплексному урегулированию ситуации. Работу над документами Алексей Алёшин поручил закончить в недельный срок", — сообщил Ростехнадзор по итогам совещания.

Ситуация с показателями аварийности на объектах "Норникеля" тревожная, ее игнорирование может привести к печальным последствиям, целый ряд серьезных проблем требует принятия комплексных мер со стороны руководства, говорится в пресс-релизе.

"В целом ситуация с показателями аварийности и травматизма охарактеризована как тревожная. Подчёркнуто наличие целого ряда серьёзных проблем, требующих принятия комплексных мер со стороны руководящего состава предприятий, игнорирование которых, по мнению докладчиков, может привести к ещё более печальным последствиям, чем авария на ТЭЦ-3", — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания руководителей Ростехнадзора и "Норильского никеля".

Отмечается, что на совещании были представлены доклады, основанные на анализе проверок за последние несколько лет, а также внеплановой проверки, проведённой Ростехнадзором после аварии с разливом топлива в Норильске.