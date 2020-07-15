МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении РИА Новости.

Золото — один из традиционных защитных активов во времена экономической нестабильности, напоминают эксперты. Текущие сложности не стали исключением: цена золота к лету достигла максимума с 2012 года, повысившись на 14% с начала года на фоне снижения цен других активов (например, промышленный индекс Dow Jones за это время снизился на 12%).

Масштабные программы финансовой помощи, принятые в крупнейших экономках мира, усиливают инфляционные риски, инструментом для снижения которых традиционно становится золото, указывают аналитики. "Среднегодовая цена на золото в 2020 году вырастет более чем на 20%. В первом полугодии цена на золото увеличилась на 26% в годовом выражении, достигнув максимума за последние восемь лет", — говорится в материалах НРА.

По мере снижения неопределенности в мировой экономике ожидается коррекция цены во втором полугодии: темпы роста могут замедлиться до 15-17%, а среднегодовая цена увеличится на 21%, добавляют аналитики.

Рост цен на золото оказывает позитивное влияние на финансовое положение золотодобывающих компаний. С учетом динамики производства в первом квартале выручка публичных российских золотодобывающих компаний в 2020 году может увеличиться в среднем более чем на 30%, показатель EBITDA — на 48%, рассчитали в НРА.

Благодаря двузначным темпам роста объемов реализации наилучшую динамику в отрасли по итогам текущего года по выручке и прибыли могут зафиксировать компании "Селигдар" и "Петропавловск", прогнозируют аналитики.