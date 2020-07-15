АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. В Казахстане в январе-июне 2020 года было произведено 1,826 миллиона тонн нерафинированной стали, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики страны.

По данным статкомитета, в отчетном периоде производство ферросплавов составило 1,097 миллиона тонн (рост на 1,7%), плоского проката — 1,166 миллиона тонн (рост на 12%).

Производство рафинированной необработанной нелегированной меди составило в отчетном периоде 248,9 тысячи тонн (рост на 9,7%), необработанного цинка — 161,7 тысячи тонн (снижение на 1,3%).