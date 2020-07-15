КРАСНОЯРСК, 15 июл /ПРАЙМ/. Прокуратура Красноярского края проводит проверку аварии с разлившейся водой красного цвета на заводе "Норникеля", сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на YouTube-канале "Норильчане" появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне Надеждинского металлургического завода. "Норникель" пояснил, что утечки не было, на трубопроводе образовался "небольшой свищ", что привело к разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле из-за отложений оксида железа, за пределы завода вода не попала, добавили в "Норникеле". Сообщалось, что инспекторы Росприроднадзора работают на месте аварии.

"Прокуратура Красноярского края организовала проверку по произошедшему поздним вечером 13 июля 2020 года факту разгерметизации трубопровода по перекачке воды, используемой в технологическом процессе Надеждинского металлургического завода заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проверка установит причины произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, об охране окружающей среды.