ХАБАРОВСК, 15 июл /ПРАЙМ/. Ситуация с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь", одним из учредителей которого является экс-супруга губернатора Лариса Стародубова, сообщил журналистам генеральный директор завода Григорий Фрейдин.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. На суде Фургал заявил, что не женат, однако в ранее подаваемых декларациях о доходах супруга фигурировала. Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, что повлияло на появление уголовного дела против него.

Завод "Амурсталь" (ранее "Амурметалл") долгое время находился в кризисе. В 2017 году его приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став стратегическим инвестором. В феврале произошла смена собственника. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор — Григорий Фрейдин, Стародубова обжаловала в арбитражном суде это решение. Прежним гендиректором был Сергей Кузнецов, который сейчас арестован судом по подозрению в мошенничестве. По этому делу также арестован экс-замдиректора по безопасности Дмитрий Козлов. Козлов и Кузнецов являются действующими депутатами краевой думы.

"Глобально (арест Фургала – ред.) никак не отразится (на "Амурстали" — ред.). Для нас, как и для всех, это некий шок, потому что мы с этим человеком (Фургалом – ред.) определенное время работали, но, с точки зрения функционирования предприятия, законом четко определены полномочия общего собрания участников, в которое входит компания "Армада" и Стародубова Лариса Павловна, и вопросы оперативной хозяйственной деятельности завода не включаются в полномочия. Там только вопросы одобрения крупных сделок и проведения годовых собраний, хозяйственная деятельность осуществляется под руководством гендиректора", — сказал Фрейдин, добавив, что никогда не видел Стародубову.

Фрейдин отметил, что все судебные споры о смене руководства завода завершены не в пользу Стародубовой — во главе "Амурстали" остается новое руководство. "Было два процесса по обжалованию решения собрания и оспаривался сам факт приобретения АО "Армадой" доли Мистрюкова (соучредитель "Торэкс", арестован по обвинению в причастности к убийствам – ред.). По обоим вопросам суд вынес решение не в пользу госпожи Стародубовой", — сказал Фрейдин.

По словам гендиректора, Фургала он не видел с 2018 года после отстранения "Армады" от управления заводом. "Я здесь (на заводе — ред.) его не видел. Только, может быть, лично видел в 2017-2018 году. Начиная с 2018 года, в силу сложившегося конфликта после отстранения АО "Армада" Бальского и непосредственно меня как куратора со стороны "Армады" от управления, мы с 2018 года на заводе не появлялись и не были допущены до вопросов, связанных с его деятельностью", — пояснил Фрейдин.