МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в I полугодии 2020 года снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 8,065 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Загрузка мощностей уменьшилась до 92% с 97% годом ранее. Объем консолидированных продаж практически не изменился, составив 8,857 миллиона тонн, в том числе реализация полуфабрикатов выросла на 11%, до 3,68 миллиона тонн, готовой продукции — снизилась на 7%, до 5,177 миллиона тонн. Продажи на экспортных рынках выросли на 6%, до 3,4 миллиона тонн на фоне увеличения экспорта полуфабрикатов, на домашних рынках — упали на 6%, до 5,3 миллиона тонн, в основном, из-за снижения спроса на рынке США.

Во втором квартале выпуск стали по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 8%, до 3,855 миллиона тонн в связи с сокращением выплавки стали в сегментах "Сортовой прокат РФ" и "НЛМК США" на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19. Загрузка мощностей Липецкой площадки НЛМК составила 100%, общая загрузка уменьшилась до 90% с 93% кварталом ранее. Объем консолидированных продаж на фоне снижения продаж дивизионов "НЛМК США" и "НЛМК Данстил" сократился на 3%, до 4,352 миллиона тонн, включая 1,928 миллиона тонн полуфабрикатов (рост на 10%) и 2,424 миллиона тонн готовой продукции (снижение на 12%).

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.