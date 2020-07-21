ХАБАРОВСК, 21 июл /ПРАЙМ/. Хабаровский краевой суд оставил под стражей четырех подозреваемых по делу о мошенничестве на заводе "Амурсталь" (Комсомольск-на-Амуре), среди которых два предпринимателя и два бывших топ-менеджера завода, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее сообщалось, что бывших гендиректора завода "Амурсталь" Сергея Кузнецова и замдиректора по безопасности Дмитрия Козлова, которые являются действующими депутатами Хабаровской краевой думы, а также предпринимателей Евгения Аверьянова и Николая Шухова арестовали на два месяца по делу о мошенничество. Оно было возбуждено после жалоб нового собственника завода Павла Бальского. Адвокаты обжаловали решения суда.

"Жалоба адвокатов рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Всем четверым оставлена мера пресечения — заключение под арест", — сказал представитель суда.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") — единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат — долгое время находился в кризисе. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат экс-супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.

После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор — Григорий Фрейдин. Стародубова обжаловала это решение в арбитраже, но суд ее сторону не принял.