МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В России впервые прошли успешные летные испытания авиационного двигателя, напечатанного на 3D-принтере.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ), производство этого двигателя запланировано на 2021-2022 годы.

"В Татарстане на базе авиационного центра "Казанбаш" впервые в России прошли летные испытания газотурбинного двигателя МГТД-20, изготовленного методом 3D-печати. Эта силовая установка с тягой 22 кгс (килограмм-сила) разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ при участии АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова", — пояснили а ФПИ.

Отмечается, что в декабре прошлого года Фонд заявлял об успешных стендовых испытаниях малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, изготовленных методом 3D-печати.

Как пояснили в пресс-службе фонда, для испытаний напечатанного двигателя в качестве летающей лаборатории применяли легкий беспилотный летательный аппарат А30, разработанный АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова". Размах крыла беспилотного аппарата составляет 3 метра, взлетная масса — 40 килограммов (включая массу полезной нагрузки до 10 килограммов).

"Во время первого испытательного полета аппарат по заданной программе прошел в режиме автопилота по точкам маршрута на высоте до 170 метров, достигнув максимальной путевой скорости в 154 километра в час, после чего совершил успешную посадку. Максимальные обороты двигателя составили 101600 оборотов в минуту, рабочие — 58000 оборотов в минуту", — добавляет ФПИ.