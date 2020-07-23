ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — ПРАЙМ. Недропользователи Чукотки за шесть месяцев 2020 года увеличили на 6,7% добычу золота – до 11,5 тонны, сообщает правительство региона.

"Добыча золота в Чукотском автономном округе составила более 11,5 тонны, что на 6,7% больше, чем в прошлом году… На начало июля добычу рудного золота вели пять предприятий. Больше всего драгоценных металлов получило АО "Чукотская горно-геологическая компания", на месторождении Купол за полгода добыто 5,2 тонны золота и 42,8 тонны серебра", — говорится в сообщении.

Показатели в сравнении с прошлым годом увеличились на трех месторождениях – Валунистое, Майское и Двойное. Общий показатель по серебру в округе превысил 52 тонны, что составляет 97% от объема за аналогичный период прошлого года.

В июне к добыче россыпного золота приступили восемь артелей. За месяц они добыли более 403,5 килограмма, что почти на 60 килограмм больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в регионе выросли показатели по природному газу и каменному углю. Природного газа в округе получено 41,5 миллиона кубометров, что на 4,26 миллиона кубометров больше уровня прошлого года. Кроме того, на 135% вырос показатель по каменному углю у ООО "Берингпромуголь" на месторождении "Фандюшкинское поле", с начала года там добыто 297,15 тысячи тонн. Бурого угля получено чуть более 35 тысяч тонн или 46,4%.