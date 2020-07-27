МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Цена золота в понедельник обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2.51 мск, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1911,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал до 23,405 доллара за унцию.