Цена золота обновила исторический рекорд в $1911,6 за унцию, установленный в 2011 год
МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Цена золота в понедельник обновила исторический максимум в 1911,6 доллара за унцию, установленный в сентябре 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2.51 мск, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1911,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал до 23,405 доллара за унцию.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20200727/831828846.html