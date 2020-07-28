МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота в текущем году побила исторический рекорд, поднявшись выше 1911,6 доллара за унцию, при этом желтый металл на рынке продолжает дорожать — эксперты не исключают, что к осени его цена перешагнет 2000 долларов. Это ралли вызвано сочетанием сразу нескольких факторов: эпидемии коронавируса, которая вылилась в мировой кризис, попыток властей исправить ситуацию, залив экономику деньгами, и нового витка торговых войн между США и Китаем, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты.

"Золото, которое само по себе процентный доход не приносит, в отличие от ценных бумаг или депозитов, в ситуации, когда эти инструменты становятся низкодоходными, приобретает все большую привлекательность в глазах инвесторов. Но то, что цена "пробила" такой важный уровень, как 1900 долларов за унцию – это сочетание рыночных факторов. Спусковым крючком могло стать обострение политических отношений между США и Китаем – закрытие дипломатических представительств в городах США и Китая", — заявил РИА Новости начальник отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгений Афанасьев.

По его мнению, стоимость унции золота, вполне возможно, перешагнет отметку в 2 тысячи долларов за тройскую унцию, так как порог в 1900 был преодолен достаточно легко, и до следующего рекорда остается не так много.

"С начала года весь мир лихорадит от последствий пандемии коронавируса, которая ухудшила и без того не радужные экономические прогнозы. По данным МВФ, мировая экономика сократится почти на 5% в этом году. Индексы фондовых рынков США находятся на рекордных уровнях, поскольку трейдеры ждут от властей все новых мер фискального и монетарного стимулирования экономики. Режим нулевых и отрицательных процентных ставок уже считается новой нормой. В таких условиях желтый металл не может не дорожать", — согласен вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

"Трудно говорить о точках сопротивления в условиях невиданных ранее цен, но если наше представление о процентных ставках и повороте долларового цикла справедливо, то и 2500 долларов (за унцию – ред.) не могут показаться неоправданными", — полагает главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex Марк Чэндлер.

Однако рост не будет неуклонным, цены на золото в ближайшие кварталы останутся подвержены рискам значимых коррекций, предупреждает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. По его словам, в третьем квартале текущего года преобладают шансы снижения цен на золото. "Целевой диапазон для цен на золото на конец 2020 года с вероятностью 63% составляет 1566-2000 долларов за унцию. Однако во втором полугодии цены могут вновь протестировать уровни 1850 за унцию в рамках консолидации", — отметил Осин.