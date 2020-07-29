МОСКВА, 29 июл /ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером несколько ускорила темпы роста после оглашения Федеральной резервной системой (ФРС) США решения сохранить базовую ставку на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.07 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,61%, или на 11,6 доллара — до 1956,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% — до 24,433 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,41%, или на 7,9 доллара, до 1952,5 доллара за унцию, а серебро – на 0,14%, до 24,335 доллара.

ФРС по итогам заседания 28-29 июля ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 15-16 сентября.