МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale в первом полугодии 2020 года составила 1,234 миллиарда долларов против убытка в 1,775 миллиарда долларов годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка компании в первом полугодии сократилась на 17%, до 14,487 миллиарда долларов, а скорректированный показатель EBIT подскочил в 6,8 раза, до 4,631 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании во втором квартале составила 995 миллионов долларов против убытка в 133 миллиона долларов в апреле-июне 2019 года. Скорректированный показатель EBIT в указанном периоде составил 2,564 миллиарда долларов, что на 20% выше показателя годичной давности. Выручка компании в апреле-июне сократилась на 18% в годовом выражении, до 7,518 миллиарда долларов.

Vale отмечает, что восстановление плотины в районе муниципалитета Брумадинью, прорыв которой произошел в январе 2019 года, является приоритетом для компании. Ранее в июле бразильский суд обязал Vale предоставить финансовые гарантии размером в 7,9 миллиарда реалов (около 1,48 миллиарда долларов) по данному делу.

Vale, основанная в 1942 году, является крупнейшим в мире производителем железной руды и вторым по величине — никеля.