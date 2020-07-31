МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Специалисты Росприроднадзора продолжат работу в Норильске до заметных улучшений в экологии, заявила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова.

По оценкам Росгидромета, Норильск входит в пятерку самых грязных городов России по качеству воздуха, там также сильно загрязнены почва и водные объекты. Исключительное внимание к Норильску было привлечено после разлива 21 тонны дизельного топлива из цистерны на ТЭЦ-3.

"Мы уже пришли в Норильск и не уйдем, пока не будет заметных улучшений. Там масса проблем. Оттуда нельзя уходить, им надо заниматься не один день. Реально физическое состояние многих объектов на грани истощения, они просто изношены. У меня большое количество документов по этому поводу есть", — сказала Радионова.

Она уточнила, что в 2019 году было заключено четырехстороннее соглашение с "Норильским никелем", правительством Красноярского края, Росприроднадзором и Минприроды России о взаимодействии в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В соответствии с ним компания взяла на себя обязательства по выполнению мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, на общую сумму 123 миллиардов рублей. Основные средства будут потрачены на так называемый "серный проект" компании, который позволит улавливать диоксид серы, являющийся основным источником загрязнения окружающей среды в регионе.

По данным Радионовой, на реализацию проекта уже потрачено почти 4 миллиарда рублей. Плановое снижение выбросов составляет почти 1,3 миллиона тонн к концу 2022 года, или 75% от совокупного объема выбросов в Норильске.

"Серный проект" — самый большой и значимый экологический проект "Норильского никеля", который должен обеспечить снижение практически до нуля выбросов диоксида серы в Норильске. Инвестиции в него до 2025 года оцениваются в 3,5 миллиарда долларов, и компания заявила, что намерена его реализовать вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств.

"Росприроднадзор приложит максимальные усилия для развития проекта, ведь реализация "серного проекта" позволит "Норникелю" к 2023 году улавливать 1,5-1,7 миллиона тонн диоксида серы в год и снизить выбросы диоксида серы на границе с Норвегией на 50% по сравнению с уровнем 2015 года", — добавила Радионова.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.