МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота по итогам торгов июля выросла на 11%, что является наибольшим месячным ростом с января 2012 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1%, или на 19,1 доллара — до 1985,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 4,53% — до 24,216 доллара за унцию. По состоянию на 23:02 цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2021 года росла на 6,6 доллара или на 0,3%, до 2028,4 доллара за унцию, а в декабре 2020 года — на 18,2 доллара или 0,9%, до 1991,8 доллара.

Золото подорожало на 30,6% за первое полугодие 2020 года, ралли цен на металл резко ускорилось в последние дни. В понедельник, 27 июля, цена золота обновила установленный в сентябре 2011 года исторический максимум — августовский фьючерс достиг 1911,6 доллара за унцию.

Спрос на надежные активы, к которым относится золото, поддерживается сохранением геополитической напряженности, неопределенности вокруг развития мировой экономики, а также продолжением распространения коронавируса. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом превысило 17 миллионов.

Публикация ряда плохих статистик поддержала опасения вокруг перспектив развития экономики. Так, в четверг была обнародована статистика, согласно которой ВВП США во втором квартале, по предварительной оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении, а ВВП Германии — на 11,7%. Сегодня также стало известно, что ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию.

Кроме того, спрос на надежные активы поддерживает сохранение геополитической напряженности. В четверг президент США Дональд Трамп в своем Twitter задался вопросом о переносе выборов в президенты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Хотя его вопрос носил "риторический характер" и ряд официальных лиц заявили о невозможности переноса выборов, рынки отреагировали на неаккуратное высказывание президента резким падением.