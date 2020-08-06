МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Стоимость золота в начале августа побила очередной рекорд, преодолев планку в 2 тысячи долларов за унцию, вероятность ее повышения до 3 тысяч долларов существует, однако это не цель текущего года, а уровень в 5 тысяч долларов находится, скорее, в области фантастики считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

"Текущая динамика мировых цен на золото выглядит вполне закономерной на фоне низкой процентной ставки ФРС и довольно сильного июльского ослабления индекса доллара. Всплеск интереса к физическому и "бумажному" золоту связан с сильной неопределенностью по поводу перспектив мировой экономики на фоне пандемии коронавируса COVID-19", — заявил старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Он не исключил, что фьючерсы на золото скоро смогут приблизиться к отметке 2100 долларов за тройскую унцию, однако, по его словам, уже назрел более или менее масштабный коррекционный спад.

"Стремительное удорожание до уровня в 5 тысяч долларов за тройскую унцию пока выглядит маловероятным сценарием. Ну а достижение отметки в 3 тысячи может состояться, но не в ближайшие дни и недели", — считает аналитик. "Вполне вероятно, что мы увидим в ценах на золото повторение истории десятилетней давности. По мере ослабления последствий мирового финансового кризиса 2008 года они начали падать и оставались сравнительно низкими в течение 6-ти лет", — сказал Манжос.

"Целевой уровень цен на золото на ближайшие год – два составляет 2500 долларов за унцию по базовому сценарию. Позитивный и негативный варианты сценария для рынка золота в рамках данной системы оценок на ближайший год с вероятностью 60% составляют, соответственно, 1700 долларов и 3150 долларов за унцию. Коррекция возможна", — согласен аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

Рост стоимости металла, по его словам, представляется устойчивой тенденцией, обусловленной мягкой и сверхмягкой монетарной политикой ведущих стран мира последних 12 лет. "Основной фактор, стимулирующий долгосрочный спрос на золото – динамика соотношения товарной и денежной массы в мировой экономике и связанные с динамикой этого соотношения инфляционные ожидания", — сказал Осин.

По его ожиданиям, цены на золото в ближайшие кварталы останутся подвержены рискам значимых коррекций. "Давать прогнозы коррекции на растущем рынке – высоко рискованное дело. Не ожидаем снижения цен на золото по итогам следующей недели. При повышенном риске прогноза по итогам августа – сентября с учетом указанных выше краткосрочных факторов считаем возможным с вероятностью более 50%, что золото вновь протестирует уровни в диапазоне 1635-1930 долларов за унцию", — заявил аналитик.