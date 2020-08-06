МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил повысить штраф за низкую локализацию оборудования ВИЭ-станций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства.

Минпромторг направил в Минфин доработанную версию проекта постановления правительства о новых требованиях к ВИЭ-станциям, отобранным по программе поддержки на 2025-2035 годы, сообщает газета. В доработанном проекте установлен более высокий уровень целевого показателя экспорта — отношение выручки от продаж оборудования на экспорт к стоимости ВИЭ-станции в РФ. Показатель для ветровых и солнечных станций (ВЭС и СЭС) с вводом в 2025-2030 годах составит 5%, а в 2031-2035 годах — 15%. Показатель для мини-ГЭС установлен на уровне 3-5%. Если инвестор не выполнит требование, то ему снизят плату за мощность на 20%.

"В финальной версии документа резко повышены и штрафы за недостижение уровня локализации оборудования — до 100% от платежа за мощность для всех видов ВИЭ с 2025 года", — отмечает издание. Совокупный платеж за мощность ВИЭ-генерации по новой программе установлен на уровне 400 миллиардов рублей, при условии высокой конкуренции этих денег хватит на строительство до 8,5 ГВт новых станций, подсчитал Максим Баранов из Vygon Consulting.

На увеличении штрафов настаивало Минэнерго, отмечает издание со ссылкой на письмо ведомства в Минпромторг. При этом у министерств сохраняются разногласия по ряду деталей программы, добавляет газета. В Минпромторге сообщили изданию, что "проект изменений обсуждается с профильными ведомствами".

Помимо требований по локализации и экспорту оборудования регуляторам еще нужно определиться с механизмом поддержки, отмечает издание. Инвесторы настаивают на сохранении договоров поставки мощности, регуляторы — предлагают провести отбор проектов по наименьшей цене электроэнергии. Доработанный пакет нормативно-правовых актов планируется внести в правительство в октябре, сообщили газете в Минэнерго.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) сообщили изданию, что повышение уровня локализации потребует дополнительных инвестиций в промышленные объекты в объеме до 50 миллиардов рублей, на этом фоне штрафы на уровне 100% "выглядят вызывающе". "Это создает риск полного обесценивания инвестиций и крайне негативно отразится на стоимости проектов и заемного финансирования. Более сбалансированным является дифференцированный подход, при котором 100-процентный штраф применяется, только если инвестор существенно (на 10-20%) отклонился от целевых показателей", — считают в АРВЭ.