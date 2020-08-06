МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск польского банка mBank, требующего взыскать около 1,8 миллиарда рублей с магаданского АО "Колымская россыпь", занимающегося добычей золота, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 5 августа и к производству пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указано карельское ООО "Севпромресурс". Основания исковых требований пока не сообщаются.

По данным ЕГРЮЛ, карельская компания занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев и наполовину принадлежит польской компании "Нордкапитал".

Банк mBank, как сообщает сайт этой кредитной организации, занимает 4-е место в Польше по объему активов, присутствует также в Чехии и Словакии.