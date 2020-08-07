МОСКВА, 7 авг /ПРАЙМ/. Канада введет ответные меры против США, которые планируют возобновить взимание пошлин с канадского алюминия, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Несколько месяцев назад администрация США согласилась отменить пошлины на алюминий из Канады. В четверг президент Дональд Трамп объявил о возвращении 10-процентных тарифов, сославшись на нарушение договоренностей.

"В ответ на объявленные сегодня американские пошлины Канада введет ответные меры, которые в порядке возмездия будут включать пошлины аналогичного размера", — сообщил Трюдо в Twitter.

По словам Трампа, правительства Канады нарушило обещание, что алюминий этой страны "не будет заполнять наш рынок и убивать рабочие места".