МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Стоимость золота падает более чем на 100 долларов, или на 5%, во вторник вечером, продолжая терять весь рост, набранный за последние две недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.34 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 5,05%, или на 102,6 доллара, до 1927,4 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель опустился до 1921,65 доллара, это минимум с 28 июля. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 13,8%, до 25,22 доллара за унцию.

Золото дорожало каждый месяц начиная с марта. За это время цена на металл выросла на 29% с февральского уровня в 1567 долларов. Ранее в августе темпы роста цены на золото ускорились, и стоимость металла впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов. Максимальная отметка в 2078 долларов за унцию была достигнута 7 августа.