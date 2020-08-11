Актуализированы котировки во втором абзаце, добавлены подробности (после третьего).

МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Стоимость золота падает более чем на 100 долларов, или на 5%, во вторник вечером, продолжая терять весь рост, набранный за последние две недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.50 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 5,08%, или на 103,05 доллара, до 1927,3 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель опускался до 1921,65 доллара, это минимум с 28 июля. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 13,28%, до 25,375 доллара за унцию.

Золото дорожало каждый месяц начиная с марта. За это время цена на металл выросла на 29% с февральского уровня в 1567 долларов. Ранее в августе темпы роста цены на золото ускорились, и стоимость металла впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов. Максимальная отметка в 2078 долларов за унцию была достигнута 7 августа.

Давление на котировки золота оказывает рост доходности гособлигаций США и укрепление доллара.

"Триггером (удешевления золота — ред.) может стать резкий рост доходности облигаций, который вызвал некоторую фиксацию прибыли", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Доходность десятилетних US Treasuries растёт на 8,4 базисных пункта, до 0,66%, тридцатилетних — на 10,3 базисных пункта, до 1,35%.