МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток ОК "Русал" по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 124 миллиона долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года в размере 625 миллионов долларов, следует из отчета компании.

Скорректированный чистый убыток снизился на 35,7%, до 63 миллионов долларов, нормализованный чистый убыток составил 76 миллионов долларов против нормализованной чистой прибыли годом ранее на сумму 666 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA упал в 2,4 раза, до 219 миллионов долларов, выручка — на 15,2%, до 4,015 миллиарда долларов.

Чистый долг в течение отчетного периода снизился на 7,8% и на 30 июня составил 5,964 миллиарда долларов.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.