АНАДЫРЬ, 13 авг /ПРАЙМ/. Производство меди в России вырастет на 15-20% после запуска Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о ходе строительства ГОКа.

Он отметил, что эта зона входит в пятерку крупнейших медных месторождений в мире, содержит значительные запасы не только меди, но и золота, серебра, молибдена.

"Ежегодный объем производства меди в России вырастет на 15-20%, а молибдена — почти на 80%", — сказал Мишустин. Он добавил, что разработка месторождения "позволит поддержать развитие всего Чукотского автономного округа, позитивно повлияет на темпы решения федеральных задач, таких как увеличение грузооборота Северного морского пути и развитие Арктической зоны в целом".

Премьер подчеркнул и важность того, "чтобы любое строительство, особенно такое масштабное, шло с применением всех природоохранных норм, а также с соблюдением всех требований по защите жизни и здоровья людей".

Мишустин отметил, что из-за непростых климатических условий на проекте планируется широкое применение современных технологических решений, производственные процессы будут максимально автоматизированы, "а в случае успеха подобный опыт нужно будет использовать при разработке и других месторождений в сложных климатических условиях".

Кроме того, указал глава кабмина, для запуска строительства ГОКа нужна финансовая поддержка государства, в частности, ресурсы на создание энергетической и транспортной инфраструктуры. "Есть различные мнения, различные варианты на этот счет. Среди основных — это сооружение СПГ-электростанции в морском порту и прокладка технологической дороги протяженностью почти 430 км. Сегодня мы подробно обсудим все возможные варианты и выясним, какой подход выбрать и какой объем государственной поддержки нам необходим, какой эффект дадут эти средства в ближайшей и долгосрочной перспективе для региона, бизнеса и в целом для нашей страны", — резюмировал председатель правительства.