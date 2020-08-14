МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в первом полугодии вырос на 19,9% по сравнению с тем же показателем за аналогичный период прошлого года и составил 422,716 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 13,9%, до уровня в 8,469 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 13,8%, составив 8,439 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 7,576 миллиарда рублей, снизившись на 16,2%.

Капитал и резервы компании снизились с конца прошлого года на 9,4%, до уровня в 8,705 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 4,8%, до 229,818 миллиарда рублей, краткосрочные — снизились на 2,5%, до 55,453 миллиарда.

Уточняется, что отчетность "Мечела" по РСБУ не является консолидированной и не отражает результата деятельности всей группы.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.