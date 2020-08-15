МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования производителей станкоинструментальной продукции, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что заявки на субсидии в этом году будут приниматься до 10 сентября.

"Производители станков и инструментальной продукции, предоставляющие скидки своим клиентам, смогут получить субсидию от государства. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Решение о поддержке предприятий принимает Минпромторг по результатам квалификационного отбора. Размер выплат определяется исходя из объёма скидок, зафиксированного в договоре о реализации товара. На субсидии могут рассчитывать организации, у которых нет долгов по налогам и страховым взносам, а также они не должны проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Добавляется, что в 2020 году на эту меру поддержки будет направлено 200 миллионов рублей, в дальнейшем объем финансирования планируется увеличить.

"Субсидии поддержат российскую станкоинструментальную промышленность: повысят загрузку существующих мощностей и помогут нарастить объём продаж", — заключается в сообщении.