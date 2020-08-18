НАЛЬЧИК, 18 авг /ПРАЙМ/. Власти Кабардино-Балкарии планируют в течение полутора-двух лет закрыть функционирующее в Нальчике предприятие – ОАО "Гидрометаллург", сообщил глава региона Казбек Коков.

"Гидрометаллург" — крупное предприятие по производству вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата, функционирующее в Нальчике с 1962 года.

В последние несколько лет местные жители жалуются на вредные выбросы завода. В 2015 году было принято решение о переносе производства за пределы Нальчика и строительстве нового производства на территории Прохладненского района, однако эти планы так и не были реализованы.

"Мы будем работать над тем, чтобы производства, которые сегодня, по мнению граждан, несут угрозу для жизни, не открывались в Кабардино-Балкарии, а существующие – переформатировались или вообще закрылись. К таким предприятиям относится и "Гидрометаллург". Мы работаем над вопросом его закрытия", — сказал Коков во вторник во время онлайн-встречи с участниками северо-кавказского молодежного форума "Машук".

"Конкретные сроки (закрытия завода – ред.) сегодня не назову. В рамках, наверное, перспективы полутора-двух лет — полная остановка и ликвидация этого предприятия. Если быстрее получится, значит, будет быстрее", — добавил глава Кабардино-Балкарии.