ХАБАРОВСК, 3 сен /ПРАЙМ/. Более 70 работников завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края переведены на новые должности в связи с реорганизацией, сообщила пресс-служба предприятия.

По сообщению пресс-службы завода, ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Центр занятости населения Комсомольска-на-Амуре о сокращении работников "Амурстали". Как заявил пресс-секретарь завода, "процедура сокращения штатных единиц связана с реорганизацией управления информационных технологий и созданием на его базе управления информационной безопасности". Соответствующее уведомление о сокращении 22 штатных единиц было направлено в центр занятости 29 июня, отметили в пресс-службе.

"Фактически большинство работников были переведены на новые должности в рамках действующего законодательства. За период с 1 июля по 31 августа из реорганизованного подразделения сокращены пятеро работников, еще двое — 2 сентября. При этом в течение июля на предприятие трудоустроены 39 человек, в августе – 33" — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, новая управленческая команда "Амурстали" начала восстановление производства в марте текущего года.

"Предприятие к тому моменту находилось в предбанкротном состоянии, а вскоре из-за распространения COVID-19 возникли сложности с поставками основного сырья. Тем не менее менеджмент и собственники "Амурстали" не допустили сокращения персонала, руководствуясь принципами социально ответственного ведения бизнеса", — заявила пресс-служба.

По ее информации, соблюдение трудового законодательства на заводе находится на контроле Генпрокуратуры.

Также пресс-служба сообщила, что предстоящая замена наименования юридического лица, владеющего заводом, будет рассмотрена на годовом собрании участников ООО "Торэкс-Хабаровск" 4 сентября. Смена наименования юридического лица в соответствии с законодательством не влечет за собой расторжения действующих трудовых договоров с работниками, отметили в пресс-службе.

Арбитражный суд Хабаровского края назначил на 14 декабря рассмотрение дела о банкротстве ООО "Торэкс", совладелицей которого является Лариса Стародубова, жена арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. По заявлению "МСП Банка" 25 августа суд в Хабаровске ввел в отношении "Торэкса" начальную процедуру банкротства – наблюдение. В определении говорится, что суд включил долг компании перед банком в размере более 267 миллионов рублей в реестр требований кредиторов "Торэкса".

Компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") в январе 2017 года приобрела завод "Амурсталь" (юрлицо в настоящее время – ООО "Торэкс-Хабаровск"), став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года. Это единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат.