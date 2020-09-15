МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. США могут вернуться к беспошлинному импорту алюминия из Канады, если объем ввозимого алюминия не будет превышать объемы, установленные торговым представительством США, говорится в релизе торгового представительства.

Регулятор сообщил, что после консультаций, проведенных Штатами с властями Канады, страны определили, что торговля алюминием, вероятно, нормализуется до конца года, а объем импорта при этом резко сократится. "Ожидается, что среднемесячный импорт снизится на 50% по сравнению с испоротом в период с января по июль. В соответствии с этим США изменят условия 10%-ных пошлин, введенных в августе на импорт канадского алюминия ", — говорится в сообщении.

Торговое представительство США ожидает, что импорт канадского алюминия составит 83 тысячи тонн в сентябре и ноябре и 70 тысяч — в октябре и декабре. "Исходя из этих ожиданий, США возобновят беспошлинную торговлю алюминием ретроспективно до 1 сентября 2020 года", — сообщило торговое представительство США.

По словам регулятора, через 6 недель после окончания любого месяца США определят соответствие объема фактических поставок предписанным. В том случае если импорт выйдет за пределы 105% в течение любого месяца с сентября по декабрь, то Штаты "задним числом" наложат пошлину на все поставки, произведенные в том месяце, когда было зафиксировано превышение.

США также оставили за собой право вернуть пошлины в 10% в будущем, если допустимый объем импорта будет превышен.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что США возобновляют взимание пошлин на алюминий из Канады, чтобы защитить и поддержать американскую алюминиевую промышленность. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ввести ответные меры против США в течение 30 дней.