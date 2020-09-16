МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Стоимость золота ускорила темпы роста на фоне ослабления курса доллара после оглашения результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 4,2 доллара, до 1971,05 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,2%, до 27,51 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,16%, а серебро дешевело на 0,01%.

После оглашения итогов заседания ФРС США курс доллара усилил падение к иене, а индекс доллара перешел в "красную" зону. Более слабый доллар оказывает поддержку стоимости золота, так как металл становится более доступным для держателей иностранной валюты.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября.