ВЛАДИВОСТОК, 23 сен /ПРАЙМ/. Недропользователи Чукотки за восемь месяцев 2020 года увеличили на 0,7% добычу золота – до 16,3 тонны, сообщает правительство региона.

"Добыча золота в Чукотском автономном округе с начала года составила 16,3 тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

На начало сентября добычу рудного золота вели пять предприятий: АО "Чукотская горно-геологическая компания", ООО "Северное золото", ОАО "Рудник Каральвеем", ООО "Рудник Валунистый" и ООО "ЗК Майское". Больше всего драгметалла получила Чукотская горно-геологическая компания. На месторождении Купол за январь-август добыто более 7 тонн золота и 60,4 тонны серебра.

Всего на Чукотке добыто 69,84 тонны серебра, что составляет 93,2% от уровня аналогичного периода 2019 года. В августе добычу россыпного золота вели 15 артелей, получив более 1,4 тонны драгоценного металла.

Добыча природного газа с начала года выросла на 12,7%, составив 47,2 миллиона кубометров. Кроме того, на 128,4% выросла добыча каменного угля у компании "Берингпромуголь", на месторождении "Фандюшкинское поле" с начала года добыто 490,6 тысячи тонн. Бурого угля добыто свыше 94 тысяч тонн, что больше на 17,9% от уровня аналогичного периода 2019 года.