ХАБАРОВСК, 24 сен /ПРАЙМ/. Расширение границ территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае позволит создать до 200 рабочих мест, сообщает Минвостокразвития.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Комсомольск", в нее включены четыре участка поселка Солнечный. Как отмечает министерство, войти в число инвесторов планирует компания "Геопроминвест" с проектом горно-обогатительного комбината, где хотят делать концентрат для производства меди.

"Реализация проекта позволит привлечь более 2 миллиардов рублей частных инвестиций и создать 200 новых рабочих мест для жителей региона и рабочего поселка Солнечный", — говорится в сообщении.

В ДФО действуют 20 ТОР. По данным корпорация по развитию Дальнего Востока, инвестиционную деятельность на ТОР "Комсомольск" ведут 25 резидентов, которые инвестировали в экономику региона более 16,7 миллиарда рублей и создали свыше 2 тысяч рабочих мест.