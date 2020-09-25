МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. "Русал" разрабатывает сверхжаропрочные алюминиевые сплавы, которые смогут конкурировать с титаном и сталью, в том числе при использовании в различных элементах двигателей, сообщил РИА Новости технический директор компании Виктор Манн.

По его словам, раскрыть потенциал алюминиевых сплавов в полной мере позволили аддитивные технологии, то есть технологии послойного наращивания и синтеза объектов. Как отметил Манн, "Русал" за два года разработал оригинальную линейку материалов, которые обладают улучшенными характеристиками по сравнению с традиционными. В частности, речь идет о высокопрочных скандийсодержащих композициях, а также жаропрочных материалах, которые благодаря своей стабильной структуре могут эксплуатироваться при температурах выше 250 градусов по Цельсию.

"Сейчас наши исследователи заняты совершенно новым направлением – созданием сверхжаропрочных легких алюминиевых материалов, которые смогут работать при температурах выше 300 градусов по Цельсию, что пока труднодостижимо для традиционных алюминиевых материалов. Их использование в аддитивных технологиях наряду с оптимизацией изделий позволит обеспечить серьёзную конкуренцию со сталями и титановыми сплавами. Мы верим, что алюминий займет свою существенную нишу в аддитивном производстве", — сказал технический директор "Русала".

Эти материалы, по словам Манна, могут применяться в различных элементах двигателей, включая двигатели внутреннего сгорания, там, где температурные нагрузки не позволяют применять обычные алюминиевые сплавы, либо их применение не обеспечивает требуемой эффективности.

"Это и поршни, и различные элементы компрессора, а также элементы воздуховодов. При этом существенным преимуществом по сравнению с титаном и сталями будет низкая плотность, то есть готовое изделие будет существенно легче", — пояснил Манн.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.