МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Стоимость золота выросла в третьем квартале на 3,9%, а за девять месяцев — на 22% на фоне высокого спроса на надежные активы в условиях экономических потрясений, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 0,7%, или на 12,5 доллара, до 1890,7 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 3,31%, до 23,84 доллара за унцию.

Стоимость золота по итогам третьего квартала выросла на 3,9%. За это время стоимость металла впервые преодолела отметку в 2 тысячи долларов за унцию, установив 7 августа исторический рекорд в 2089,2 тысячи доллара за унцию.

С начала года цена на драгметалл выросла на 22%. Росту спроса на надежные активы, к которым относится золото, способствовала пандемия коронавируса, которая привела к упадку мировой экономики. При этом на протяжении последнего месяца на динамику золота сильное влияние оказывает колебание курса доллара. Так, за прошлую неделю золото подешевело на 5% на фоне роста курса доллара рекордными темпами с начала апреля.