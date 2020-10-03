КИТО, 3 окт /ПРАЙМ/. Глава Национального избирательного совета Эквадора Диана Атамант сообщила, что референдум по вопросу запрета добычи металлов в городе Куэнка на юге страны пройдет 13 декабря.

"Закон ограничивает нас во времени… до 14 октября мы обязаны созвать так называемые выборы, они пройдут 13 декабря 2020 года", — сказала Атамант.

Ранее конституционный суд страны признал соответствующим основному закону проведение плебисцита по вопросу запрета добычи металлов в пяти районах провинции Асуай на юге страны, прилежащих к заповедным территориям и подпитывающих грунтовые воды.

В этой местности канадским и китайским горнодобывающим компаниям сданы в концессию десятки тысяч гектаров леса. По словам экологов, добыча золота и редкоземельных металлов в течение еще пяти лет может лишить регион пригодной питьевой воды.