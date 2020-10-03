ХАБАРОВСК, 3 окт /ПРАЙМ/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что подписал с главой "Полиметалла" Виталием Несисом соглашение о сотрудничестве на 100 миллионов рублей, подразумевающее ежегодное согласование проектов и распределение социальных инвестиций.

"Подписали с Виталием Несисом соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 100 миллионов рублей. Это рекордная для региона сумма в рамках социального партнерства с крупным бизнесом. 34 миллиона пойдут на закупку оборудования для Амурской ЦРБ. 66 миллионов направим на поддержку клубов "СКА-Нефтяник" и "Амур", — написал в своем Telegram-канале Дегтярев.

Как уточняет краевая пресс-служба, современное диагностическое оборудование для КГБУЗ "Амурская ЦРБ" позволит существенно улучшить медицинское обслуживание местных жителей. Правительство региона со своей стороны обеспечит обучение специалистов, которые будут работать с новой аппаратурой. Ранее "Полиметалл" профинансировал в Амурске капитальный ремонт женской консультации, на средства компании приобретена машина скорой помощи и переоборудован стоматологический кабинет. В условиях угрозы распространения коронавируса Амурскому району было дополнительно выделено 9,8 миллиона рублей на профмероприятия.

"Нам в крае нужен бизнес, который делает три вещи — создает рабочие места, платит налоги и вкладывает в социальную сферу. "Полиметалл" — именно такая компания", — резюмировал врио губернатора региона.

В Хабаровском крае работают три действующих предприятия "Полиметалла": "Амурский гидрометаллургический комбинат, "Ресурсы Албазино" и "Светлое". В 2019 году компания перечислила в бюджет Хабаровского края 2,4 миллиарда рублей налоговых отчислений. Планируемый в 2020 объем налоговых отчислений — 2,8 миллиарда рублей.