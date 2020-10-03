МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Лишь пятнадцать российских банков в августе нарастили вложения в золото, лидером стал ВТБ, чьи запасы за месяц подскочили сразу на 21,8 тонны, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.

Лишь 48 российских банков на 1 сентября имели "золотые" счета. Из них 15 кредитных организаций за август нарастили свои вложения в золото на 26,4 тонны. Вложения еще десяти кредитных организаций остались неизменными, а у 23 банков они снизились на 3,9 тонны. В итоге банковский сектор на 1 сентября увеличил свои запасы золота на 22,5 тонны, до 106,1 тонны.

Основной вклад в прирост внес ВТБ, который увеличил запасы на 21,8 тонны, до 74,5 тонны золота. На втором месте расположился Сбербанк, чьи запасы пополнились на 2,9 тонны золота — до 19,6 тонны. Совкомбанк увеличил свои запасы золота примерно на одну тонну, до 1,8 тонны, а Азиатско-Тихоокеанский банк — на 0,2 тонны, до 1,1 тонны. При этом больше всех сократил свои вложения Газпромбанк — на 3,4 тонны, до 5,7 тонны.

У остальных кредитных организаций, которые в августе наращивали или снижали свои вложения в желтый драгметалл, запасы на 1 сентября были меньше одной тонны.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов напомнил, что расчеты, основанные на срезе данных из балансов на отчетные дату, не учитывают деятельность внутри периода. Так, например, банк за август приобрел 5 тонн золота, а суммарно за 9 месяцев этого года банк приобрел 42,1 тонны золота. "Эти операции происходят постоянно. Банк предоставляет полный спектр услуг по операциям с драгоценными металлами, включая финансирование золотодобычи. Мы планируем постоянно наращивать обороты по этим операциям", — сказал он.

Хотя золото является основным "металлическим" активом для банков, они делают небольшие вложения и в другие металлы. Так, запасы в драгоценные металлы, кроме золота, выросли в августе в перерасчете на тонны золота почти на тонну, до 6,8 тонны. Еще примерно восемь тонн драгоценных металлов в перерасчете на золото находились у банков в пути, в монетах или в памятных медалях.