МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Россиянам, которые хотят разнообразить свои вложения в металлы, стоит обратить внимание на серебро, чья доходность может посоперничать с золотом, а также использующиеся в промышленности платину и палладий, посоветовали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Серебро обладает более высоким потенциалом доходности, так как основная часть металла добывается на медных и свинцово-цинковых месторождениях. То есть при сильном спросе на рынке серебра и соответствующем росте цены добывающие компании могут и не отреагировать дополнительными вложениями в добычу, так как ориентируются, например, на стоимость меди", — говорит старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин, добавляя, что несмотря на то, что доходность серебра может оказаться выше золота, риски инвестирования здесь более высокие.

Платина, которая активно используется в промышленности, также является достойной альтернативой золоту, отмечает Громадин. Так, например, платина наряду с палладием активно используется в качестве катализатора для двигателей с целью снижения выбросов, однако второй металл "выглядит уже дорого и очень волатильным", считает эксперт.

"У платины же просматривается понятный потенциал роста до 1100-1200 долларов за тройскую унцию. Для прогноза цены для серебра обычно используют отношение к золоту на уровне 70-75. Соответственно, при нашем прогнозном диапазоне для золота в 2200-2400 долларов за тройскую унцию, для серебра цель выше 30 долларов за тройскую унцию", — прогнозирует Громадин.

А вот портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал", наоборот, советует обратить внимание на палладий. "С учетом роста спроса на использование личного автотранспорта может возникнуть дефицит данного металла в мире и, как следствие, цены на него могут вырасти", — поясняет он.

При этом эксперт все же предостерегает, что инвестиции в металлы очень волатильны и не создают никакого дополнительного дохода, кроме прироста стоимости. Более того, есть плата за хранение, хотя в части драгоценных металлов обычно это небольшая стоимость относительно полной стоимости металла. "Для долгосрочных инвестиций в определенные металлы или группу металлов, лучше выбрать компании, которые занимаются их разработкой", — заключил эксперт.