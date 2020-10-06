ЯКУТСК, 6 окт /ПРАЙМ/. Коронавирус выявлен предварительно у 20 вахтовиков Нюрбинского ГОК "Алроса" в Якутии, руководство принимает необходимые меры для локализации вспышки, сообщает пресс-служба алмазодобывающей компании.

Как отметили в "Алроса", на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в республике действуют жесткие меры антивирусной безопасности, в том числе обязательная обсервация работников и проведение двух тестов перед заездом на вахту. На самом объекте также обязательно соблюдение масочного режима и дистанцирования.

"На НГОК вахтовым методом работает около 800 человек, у всех них взяты анализы. Первая партия из 480 тестов выявила порядка 20 положительных результатов, а также несколько десятков результатов, которые подлежат дополнительной проверке. У большинства из выявленных заболевших нет видимых симптомов заболевания. В настоящее время компания изучает ситуацию, чтобы выяснить, что стало причиной вспышки заболевания и нуждаются ли действующие протоколы безопасности в пересмотре", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время работники с положительными тестами на COVID-19 изолированы, часть из них была транспортирована в медучреждения и обсерваторы. Мобилизованы дополнительные бригады медиков, на ГОКе есть необходимый запас медикаментов и средств защиты.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры из-за коронавируса продлены в Якутии до 30 октября. Согласно новым разъяснениям Роспотребнадзора, в указ внесены меры, совершенствующие систему профилактики и борьбы с COVID-19 при привлечении работников из-за пределов республики по вахтовому методу и на сезонные работы. Так, работодатели при использовании вахтового метода работы обязаны в течение 5 календарных дней со дня прибытия работников на территорию Якутии провести осмотр врачом и обеспечить двукратные лабораторные тестирования работников на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА) на наличие антител IgM и IgG. При этом для лиц с отрицательным результатом теста… допускается сокращение срока обсервации и направление к месту трудовой деятельности по результатам осмотра врача и лабораторных исследований.