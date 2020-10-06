МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. "Полюс" консолидировал 100% долю в золотодобывающем предприятии "СЛ Золото", выкупив 22% акций у "Ростеха", следует из сообщения золотодобывающей компании.

Ранее "Полюс" сообщал, что планирует в 2021 году выплатить порядка 29 миллионов долларов в форме казначейских акций "Ростеху" за долю в "СЛ Золото" в размере 5% и 28 миллионов долларов в денежной форме за долю в размере 4,8%. А также выкупить оставшиеся 22% акций у "Ростеха" за 128,2 миллиона долларов.

"Приобретение доли участия в организации:… Договоров купли-продажи долей в общем размере 22% уставного капитала ООО "СЛ Золото" от 11.07.2017г.;… Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 100%", — говорится в сообщении.

Месторождение Сухой Лог расположено в Бодайбинском районе Иркутской области, в 105 километрах к северо-востоку от Бодайбо. "СЛ Золото" (в прошлом СП "Полюса" и "Ростеха") в январе 2017 года победило в аукционе на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог. Доля "Полюса" в проекте изначально составляла 51% с правом консолидации 100% к 2022 году.